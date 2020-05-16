Масове тестування на коронавірус викличе оманливе відчуття безпеки — очільник МОЗ, фото — Львіврада

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ПЛР-тестування на коронавірус в Україні проводиться у нормальному режимі і запроваджувати масову перевірку населення немає потреби.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він вважає, що всезагальне ПЛР-тестування на коронавірус «викличе оманливе відчуття безпеки».

Міністр заявив, що медики наразі виконують те, що передбачено в алгоритмах їхньої роботи, а саме обов’язково тестують тих, хто контактує із хворими чи перебуває в місцях масового скупчення наслення (медпрацівники, Нацполіція, Нацгвардія).

Все повинно бути розумно, якщо є симптоматика — робимо ПЛР-тест, — повідомив Степанов.

Він також зазначив, що у понеділок підпише наказ про запровадження масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19.

Планується використовувати тести, які мають європейські сертифікати, а також очікується завершення випробування тестів українського виробництва. Степанов розраховує на те, що запровадження масової ІФА-діагностики дасть змогу значно розширити коло осіб, яких будуть тестувати.

Учора заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова припустила, що невелика кількість проведених в Україні тестів на коронавірус пояснюється тим, що, можливо, в інших країнах тестуванням на COVID-19 вважають вимірювання температури або швидкі тести.

Дані Worldometers свідчать, що в Україні провели 202,5 тис. тестів на COVID-19, тобто 4,6 тис. на 1 млн населення. У Польщі цей показник становить 554, 4 тис. тестів (14,7 тис. на 1 млн), а в Білорусі — 308 тис. (32,6 тис. на 1 млн).