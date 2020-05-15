ПЛР-тести: в МОЗ пояснили відставання від Європи в аналізах на COVID-19, фото — ФБ С.Сидоренка

https://racurs.ua/ua/n138229-my-robymo-plr-testy-a-vony-vymiruut-temperaturu-v-moz-poyasnyly-vidstavannya-vid-ievropy.html

Ракурс

ПЛР-тестування в Україні стало предметом розмови заступника міністра охорони здоров’я Світлани Шаталової із журналістами.

Посадовець припустила, що невелика порівняно з іншими європейськими країнами кількість проведених в Україні тестів на коронавірус пояснюється тим, що, можливо, в інших країнах тестуванням на COVID-19 вважають вимірювання температури або швидкі тести.

Шаталова заявила про це в ефірі телеканалу «Наш». В заступника міністра запитали, чому Україна найменше у Європі тестує на коронавірус і в нашій країні провели значно менше тестів, ніж у Польщі, Білорусі та Росії.

Порівняти статистику — це порівняти що з чим? Чи знаємо ми, що входить у статистику тих країн, про які ви сказали? Можливо, вони у свою статистику вносять просто вимірювання температури, швидкі уфа-тести, ще щось, — відповіла Шаталова і додала, що Україна дає статистику лише щодо ПЛР-тестування.

Хто каже, що в Польщі тільки дані щодо ПЛР-тестів потрапляють у статистику? Що туди не потрапляють швидкі тести або щось ще? — сказала Шаталова.





Дані Worldometers свідчать, що в Україні провели 202,5 тестів на COVID-19, тобто 4,6 тис. на 1 млн населення. У Польщі цей показник становить 554, 4 тис. тестів (14,7 тис. на 1 млн), а у Білорусі — 308 тис. (32,6 тис. на 1 млн).

«Ракурс» повідомляв, що на початку травня у Житомирі склалася критична ситуація із тестуванням. Директор лабораторії розповів, що у місті є дефіцит персоналу та місця для збереження ПЛР-аналізів.