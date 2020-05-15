ПЦР-тесты: в Минздраве объяснили отставание от Европы в анализах на COVID-19, фото — ФБ С.Сидоренко

https://racurs.ua/n138229-my-delaem-pcr-testy-a-oni-izmeryaut-temperaturu-v-minzdrave-obyasnili-otstavanie-ot-evropy.html

Ракурс

ПЦР-тестирование в Украине стало предметом разговора заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой с журналистами.

Чиновник предположила, что небольшое по сравнению с другими европейскими странами число проведенных в Украине тестов на коронавирус объясняется тем, что, возможно, в других странах тестированием на COVID-19 считают измерение температуры или быстрые тесты.

Шаталова заявила об этом в эфире телеканала «Наш». У замминистра спросили, почему Украина меньше других стран Европы тестирует на коронавирус и, в нашей стране провели значительно меньше тестов, чем в Польше, Беларуси и России.

Сравнить статистику — это сравнить что с чем? Знаем ли мы, что входит в статистику тех стран, о которых вы сказали? Возможно, они в свою статистику вносят просто измерение температуры, быстрые уфа-тесты, еще что-то, — ответила Шаталова и добавила, что Украина дает статистику только по ПЦР-тестированию.

Кто говорит, что в Польше только данные по ПЦР-тестам попадают в статистику? Что туда не попадают быстрые тесты или что-то еще? — сказала Шаталова.





Данные Worldometers свидетельствуют, что в Украине провели 202,5 ​​тестов на COVID-19, то есть 4,6 тыс. на 1 млн населения. В Польше этот показатель составляет 554, 4 тыс. тестов (14,7 тыс. на 1 млн), а в Беларуси — 308 тыс. (32,6 тыс. на 1 млн).

«Ракурс» сообщал, что в начале мая в Житомире сложилась критическая ситуация с тестированием. Директор лаборатории рассказал, что в городе есть дефицит персонала и места для сохранения ПЦР-анализов.