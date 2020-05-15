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Генерал-майор СБУ Шайтанов. Фото: СБУ

Подвійного агента Шайтанова звільнили з СБУ, але залишили звання генерала

15 тра 2020, 11:12
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Валерій Шайтанов, генерал-майор СБУ, звільнений з української спецслужби.

Офіцер підозрюється у вчинення кримінальних злочинів, тому було ухвалене таке рішення. Його звільнили з СБУ після того, як Шайтанов оскаржив арешт. Про це 15 травня повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов, передають «Українські новини».

Ми його звільнили, — зазначив Баканов, але не уточнив, коли саме був підписаний наказ.

Попри звільнення генерал-майора, у нього залишається військове звання.



Нагадаємо, що генерал-майор СБУ Шайтанов підозрюється у державній зраді. Офіцера підозрюють в тому, що він співпрацював з росіянами та терористами ДНР-ЛНР на Донбасі, а також на замовлення російських спецслужб планував теракти в Україні.

Шевченківський райсуд Києва арештував Шайтанова до 14 червня 2020 року включно.


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