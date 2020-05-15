Ракурсhttps://racurs.ua/
Подвійного агента Шайтанова звільнили з СБУ, але залишили звання генералаhttps://racurs.ua/ua/n138228-podviynogo-agenta-shaytanova-zvilnyly-z-sbu-ale-zalyshyly-zvannya-generala.htmlРакурс
Валерій Шайтанов, генерал-майор СБУ, звільнений з української спецслужби.
Офіцер підозрюється у вчинення кримінальних злочинів, тому було ухвалене таке рішення. Його звільнили з СБУ після того, як Шайтанов оскаржив арешт. Про це 15 травня повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов, передають «Українські новини».
Ми його звільнили, — зазначив Баканов, але не уточнив, коли саме був підписаний наказ.
Попри звільнення генерал-майора, у нього залишається військове звання.
Нагадаємо, що генерал-майор СБУ Шайтанов підозрюється у державній зраді. Офіцера підозрюють в тому, що він співпрацював з росіянами та терористами ДНР-ЛНР на Донбасі, а також на замовлення російських спецслужб планував теракти в Україні.
Шевченківський райсуд Києва арештував Шайтанова до 14 червня 2020 року включно.