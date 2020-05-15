Генерал-майор СБУ Шайтанов. Фото: СБУ

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Валерий Шайтанов, генерал-майор СБУ, уволен с украинской спецслужбы.

Офицер подозревается в совершении уголовных преступлений, поэтому было принято такое решение. Его уволили из СБУ после того, как Шайтанов обжаловал арест. Об этом 15 мая сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передают «Українські новини».

Мы его уволили, — отметил Баканов, но не уточнил, когда именно был подписан приказ.

Несмотря на увольнение генерал-майора, у него остается воинское звание.

Напомним, что генерал-майор СБУ Шайтанов подозревается в государственной измене. Офицера подозревают в том, что он сотрудничал с россиянами и террористами ДНР-ЛНР на Донбассе, а также по заказу российских спецслужб планировал теракты в Украине.

Шевченковский райсуд Киева арестовал Шайтанова до 14 июня 2020 года включительно.