ПЦР-анализы на коронавирус: Степанов заявил, что массовое тестирование вызовет обманчивое ощущение безопасности, фото — Львовский горсовет

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ПЦР-тестирование на коронавирус в Украине проводится в нормальном режиме и вводить массовую проверку населения нет необходимости.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он считает, что всеобщее ПЦР-тестирование на коронавирус «вызовет обманчивое ощущение безопасности».

Министр заявил, что медики пока исполняют то, что предусмотрено в алгоритмах их работы, а именно — обязательно тестируют тех, кто контактирует с больными или находится в местах массового скопления наслення (медработники, Нацполиция, Нацгвардия).

Все должно быть разумно, если есть симптоматика — делаем ПЦР-тест, — сообщил Степанов.

Он также отметил, что в понедельник подпишет приказ о введении массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.

Планируется использовать тесты, которые имеют европейские сертификаты, а также ожидается завершение испытания тестов украинского производства. Степанов рассчитывает на то, что введение массовой ИФА-диагностики позволит значительно расширить круг лиц, которых будут тестировать.

Вчера заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова предположила, что небольшое число проведенных в Украине тестов на коронавирус объясняется тем, что, возможно, в других странах тестированием на COVID-19 считают измерение температуры или быстрые тесты.

Данные Worldometers свидетельствуют, что в Украине провели 202,5 ​​тыс. тестов на COVID-19, то есть 4,6 тыс. на 1 млн населения. В Польше этот показатель составляет 554, 4 тыс. тестов (14,7 тыс. на 1 млн), а в Беларуси — 308 тыс. (32,6 тыс. на 1 млн).