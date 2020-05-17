Українці значно постраждали від політичних репресій, фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n138309-sogodni-den-pam-yati-jertv-politychnyh-represiy.html

Ракурс

В Україні сьогодні вшановують жертв політичних репресій.

День пам’яті жертв політичних репресій припадає на третю неділю травня, згідно з указом третього президента України Віктора Ющенка від 21 травня 2007 року.

Цей пам’ятний день, зокрема, покликаний привернути увагу суспільства до трагічних подій в історії України, пов’язаних з насильницьким впровадженням комуністичної ідеології. Він запроваджувався до 70-ї річниці початку Великого терору 1937−1938 років у СРСР.

Під час сталінських репресій розстріляли десятки тисяч людей, сотні тисяч були ув’язнені, депортовані чи проходили примусове психіатричне лікування. Репресії охопили усі верстви тогочасного суспільства — від інтелігенції до селян, нагадує Український інститут національної пам’яті.

Зокрема, у Києві 19 травня 1938 року у в’язницях НКВД розстріляли 563 людини. У пік репресій тіла жертв терору ховали не на цвинтарях, а в траншеях для поховань, викопаних у фруктових садах, парках та приміських лісах.

Так, в Україні одним із сумних символів репресій є Биківнянський ліс під Києвом, де, за різними даними, останній спочинок знайшли від 15 до понад 100 тис. закатованих та розстріляних органами НКВД осіб.

Наразі встановлено імена понад 15 тис. похованих тут жертв репресій.

Традиційно в цей день вищі особи держави покладають квіти до національного меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Інші відомі місця масових поховань жертв Великого терору в Україні — Рутченкове поле (Донецьк), район Парку культури та відпочинку (Вінниця), П’ятихатки (Харків), Католицьке кладовище (Умань), Єврейський цвинтар (Черкаси), село Халявин (Чернігівщина), Другий християнський цвинтар (Одеса) та 9-й км Запорізького шосе (Дніпро).

Місця масових поховань жертв репресій з’явилися і на Західній Україні після 1939 року — це урочище Дем’янів лаз (Івано-Франківськ), урочище Саліна (Львівська область) та Тюрма на Лонцького (Львів).

Сьогодні українці знову зазнають політичних репресій. У Росії та в тимчасово окупованих Криму і ОРДЛО незаконно утримують сотні українських політв’язнів.

Нагадаємо, торік День пам’яті жертв політичних репресій припав на 19 травня. У цей день планував провести свою інавгурацію новообраний президент Володимир Зеленський. Зрештою датою інавгурації Зеленського було обране 20 травня.