Война на Донбассе. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n138323-na-donbasse-okkupanty-nakryli-ognem-pozicii-sil-oos-est-ranenyy.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается. За текущие сутки оккупанты четыре раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате вражеских обстрелов ранение получил украинский военнослужащий.

Боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы были зафиксированы неподалеку от Авдеевки, Водяного и Славного. Боевики били из минометов 82-го калибра, выпустив 22 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На все обстрелы оккупантов украинские военнослужащие дали ответ. Потери противников уточняются. В штабе ООС добавили, что на участках разведения режим прекращения огня соблюдался.

За минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано еще восемь обстрелов. По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.

Напомним, ранее во время плановых занятий в районе ООС погибли двое военнослужащих.