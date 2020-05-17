Війна на Донбасі. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n138323-na-donbasi-okupanty-nakryly-vognem-pozyciyi-syl-oos-ie-poranenyy.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває. За поточну добу окупанти чотири рази обстріляли позиції Збройних сил України. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримав український військовослужбовець.

Бойовики вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли були зафіксовані неподалік від Авдіївки, Водяного і Славного. Бойовики гатили з мінометів 82-го калібру, випустивши 22 міни, а також автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

На усі обстріли окупантів українські військовослужбовці дали відповідь. Втрати супротивників уточнюються. У штабі ООС додали, що на ділянках розведення сил режим припинення вогню дотримувався.

За минулу добу на Донбасі було зафіксовано ще вісім обстрілів. За даними розвідки, 16 травня українські військовослужбовці поранили одного російського окупанта.

Нагадаємо, раніше під час планових занять в районі ООС загинули двоє військовослужбовців.