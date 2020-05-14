Війна на Донбасі: під час навчань загинули двоє військових, фото — Медслужба ЗСУ

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Війна на Донбасі забрала життя ще двох українських військових. Цього разу йдеться про небойові втрати учасників операції Об'єднаних сил. 13 травня під час планових занять в районі ООС загинули двоє військовослужбовців.

Жодних інших деталей щодо загибелі військових прес-служба ООС не вказує, зазначаючи, що на місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів.

Водночас у Фейсбук міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що на Донбасі загинув заступник командира загону спецпризначення 30-річний майор Андрій Супріган.

Мер написав, що Супріган служив у окремому загоні спецпризначення, був випускником ліцею ім. Героїв Крут і Академії Сухопутних військ, лицарем ордену Богдана Хмельницького ll та lll ступеня. Від початку російської агресії брав участь у бойових діях.

Військові повідомляли, що 13 травня збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Двоє військовослужбовців отримали поранення, а один український захисник загинув внаслідок снайперського вогню. На Луганщині загинув старший солдат Олександр Карпика. Про це сьогодні повідомили в прес-службі Вінницької обласної державної адміністрації.

Сьогодні з військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові літаком евакуювали дев’ятьох поранених та чотирьох хворих військових до Головного військового госпіталю в Києві. Про це повідомило командування Медичних сил ЗСУ. Стан здоров’я одинадцяти пацієнтів задовільний, ще двоє перебувають у важкому стані.