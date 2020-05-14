Витік даних з сервісу додатку «Дія» не відбувався. Фото: kiev.informator.ua

https://racurs.ua/ua/n138189-personalni-dani-ukrayinciv-prodaut-u-mereji-v-avakova-zahyschaut-diu-i-kyvaut-na-opendatabot.html

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Витік даних з сервісу додатку «Дія» не відбувався. Правоохоронці не виявили фактів кібератак на цю цифрову систему.

У рамках розслідування кримінального провадження було проведено низку оперативно-слідчих дій. Роботу ресурсу, який публікував персональні дані громадян, заблокували. У поліції стверджують, що чат-бот із персональною інформацією про українців використовував дані Opendatabot. Про це 14 травня повідомила прес-служба Національної поліції.

Інформація, поширена у соціальних мережах, зокрема і в Телеграм-каналах, має ознаки фрагментарних наборів даних, скомпільованих з різних джерел і ресурсів, включаючи Опендатабот — сервіс, який працює в популярних месенджерах і дозволяє отримати актуальні дані про компанії, — переконують у відомстві.

Правоохоронці стверджують, що злиті в мережу персональні дані є інформацією річної давності. Остаточні висновки обіцяють зробити після всього комплексу слідчих дій, в тому числі і спеціальної комп’ютерно-технічної експертизи.

Нагадаємо, днями в мережу злили відомості про 26 млн водійських посвідчень. Служба безпеки України розпочала слідчі дії за цим фактом.

Згодом у Національній поліції повідомили, що розслідують витік персональних даних українців — слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 36 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем і мереж, що призвело до витоку, втрати, підробки або блокування інформації) Кримінального кодексу України.