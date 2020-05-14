Справа MH-17: ключового фігуранта арештовано в окупованому Донецьку. Фото: Het Parool

https://racurs.ua/ua/n138187-sprava-mh-17-kluchovogo-figuranta-areshtovano-v-okupovanomu-donecku.html

Ракурс

Справа MH-17 про збитий малайзійський «Боїнг» у небі над окупованим Донбасом у 2014 році розглядається у суді Гааги. Одним із ключових фігурантів даної справи є громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці угруповання ДНР. Журналістам стало відомо, що іще в березні Харченко було заарештовано у Донецьку і зараз він перебуває у СІЗО.

Про арешт ключового підозрюваного повідомляє «Російська служба BBC».

Як відомо, у Гаазі Харченку було пред’явлено офіційне звинувачення у причетності до краху авіалайнера ще в березні цього року. А через кілька днів він був затриманий владою самопроголошеної ДНР у Донецьку поблизу свого будинку, але зовсім по другому звинуваченню.

Окупаційна влада звинувачує Харченка у незаконному обшуку в 2014 році, а також у незаконному зберіганні зброї. Але знайомі арештованого вважають, що Харченка просто хочуть ізолювати і не допустити його викрадення спецслужбами України.

За словами знайомих, Харченко до останнього не підозрював, що його збираються заарештувати і жив спокійно у Донецьку. Вони вважають, що Харченка таким чином охороняють, але арешт важко назвати хорошим способом охорони.

Як відомо, влада України оголосила Харченка в розшук у липні 2015 року. Йому заочно пред’явлено звинувачення у створенні терористичної групи, а у 2019 році проти Харченка порушено кримінальну справу за підозрою у причетності до краху «Боїнга» МН-17.

Як раніше писав «Ракурс», влітку 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і застосування ракетного комплексу «Бук», з якого збили літак. Серед них був названий і Харченко.