Дело MH-17: ключевой фигурант арестован в оккупированном Донецке. Фото: Het Parool

https://racurs.ua/n138187-delo-mh-17-kluchevoy-figurant-arestovan-v-okkupirovannom-donecke.html

Ракурс

Дело MH-17 о сбитом малайзийском «Боинге» в небе над оккупированным Донбассом в 2014 году рассматривается в суде Гааги. Одним из ключевых фигурантов данного дела является гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне группировки ДНР. Журналистам стало известно, что еще в марте Харченко был арестован в Донецке и сейчас находится в СИЗО.

Об аресте ключевого подозреваемого сообщает «Русская служба BBC».

Как известно, в Гаага Харченко предъявили официальное обвинение в причастности к крушению авиалайнера еще в марте этого года. А спустя несколько дней он был задержан властями самопровозглашенной ДНР в Донецке вблизи своего дома, но совершенно по другому делу.

Оккупационная власть обвиняет Харченко в незаконном обыске в 2014 году, а также в незаконном хранении оружия. Но бывшие сослуживцы арестованного считают, что Харченко попросту хотят изолировать и не допустить его похищения спецслужбами Украины.

По словам сослуживцев, Харченко до последнего не подозревал, что его собираются арестовать и жил спокойно в Донецке. Они полагают, что Харченко таким образом охраняют, но арест трудно назвать хорошим способом охраны.

Как известно, власти Украины объявили Харченко в розыск в июле 2015 года. Ему заочно предъявили обвинение в создании террористической группы, а в 2019 году против Харченко возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к крушению «Боинга» МН-17.

Как ранее писал «Ракурс», летом 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и применению ракетного комплекса «Бук», из которого сбили самолет. Среди них был назван и Харченко.