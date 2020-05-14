Новости: Тайфун «Амбо» обрушился на Филиппины, заставив 400 тыс. человек покинуть дома / Фото: Скрин

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Тайфун «Амбо» со шквальным ветром и мощными ливнями бушует на Филиппинах. Сегодня после обеда тайфун достиг побережья островного государства. Десятки тысяч местных жителей требуют эвакуации.

«Амбо» ударил по Филиппинам в четверг сильными ливням и порывами ветра, — сообщает местный телеканал ABS-CBN.

Согласно данным Филиппинской администрации атмосферных, геофизических и астрономических служб, тайфун продвигается филиппинской провинцией Восточный Самар на острове Самар. Порывы ветра во время первого шторма достигали 150−180 км/ч.

В Министерстве здравоохранения Филиппин призвали в ходе эвакуации соблюдать дистанцию в один метр, чтобы избежать инфицирования коронавирусом. Около 400 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома в Самаре, который с марта находится на карантине из-за пандемии коронавируса.

Синоптики прогнозируют, что тайфун «Амбо» начнет ослабевать, однако, вероятно, на своем пути в эти выходные разрушит ряд объектов на северных островах. Ожидается, что тайфун покинет Филиппины между следующим понедельником и вторником.

Тайфун «Амбо» по силе приравнивают к урагану третьей категории в бассейнах Атлантики и восточной части Тихого океана. Такие стихийные явления часто фиксируются на территории Филиппин. Ежегодно в стране происходит от 20 тайфунов.

Напомним, в октябре 2019 года в Японии зафиксирован тайфун «Хагибис». В результате стихии погибли около 80 человек, было повреждено более 57 тыс. домов.