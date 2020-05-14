Новини: Тайфун “Амбо” вдарив по Філіппінах і змусив 400 тис. осіб залишити домівки

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Тайфун «Амбо» зі шквальними вітрами та потужними зливами вирує на Філіппінах. Сьогодні пообіді тайфун сягнув узбережжя острівної держави. Десятки тисяч місцевих мешканців потребують евакуації.

«Амбо» вдарив по Філіппінах у четвер сильними зливам й поривами вітру, — повідомляє місцевий телеканал ABS-CBN.

Згідно з даними Філіппінської адміністрації атмосферних, геофізичних та астрономічних служб, тайфун просувається філіппінською провінцією Східний Самар на острові Самар. Пориви вітру під час першого шторму сягали 150−180 км/год.

У Міністерстві охорони здоров’я Філіппін закликали під час евакуації дотримуватися дистанції в один метр, аби уникнути інфікування коронавірусом. Близько 400 тис. осіб змушені залишити свої домівки у Самарі, який з березня перебуває на карантині через пандемію коронавірусу.

Синоптики прогнозують, що тайфун «Амбо» почне слабшати, однак, ймовірно, на своєму шляху цими вихідними зруйнує низку об'єктів на північних островах. Очікується, що тайфун залишить Філіппіни між наступним понеділком і вівторком.

Тайфун «Амбо» еквівалентний урагану третьої категорії в басейнах Атлантики і східної частини Тихого океану.

Такі стихійні явища часто фіксуються на території Філіппін. Щороку громадяни країни страждають від 20 тайфунів.

Нагадаємо, торік у жовтні в Японії зафіксовано тайфун «Хагібіс». Внаслідок стихії загинуло близько 80 людей, було пошкоджено більше 57 тис. будинків.