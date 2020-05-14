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Ракурс
Утечка данных из сервиса приложения «Дія» не происходила. Фото:

Персональные данные украинцев продают в сети: у Авакова защищают «Дію» и кивают на «Опендатабот»

14 мая 2020, 15:55
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Утечки данных из сервиса приложения «Дія» не было. Правоохранители не обнаружили фактов кибератак на эту цифровую систему.

В рамках расследования уголовного производства был проведен ряд оперативно-следственных действий. Работу ресурса, который публиковал персональные данные граждан, заблокировали. В полиции утверждают, что чат-бот с персональной информацией об украинцах использовал данные Opendatabot. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Информация, распространенная в социальных сетях, в частности и в Телеграм-каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот — сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании, — убеждают в ведомстве.

Правоохранители утверждают, что слитые в сеть персональные данные являются информацией годичной давности. Окончательные выводы обещают сделать после всего комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы.



Напомним, на днях в сеть слили сведения о 26 млн водительских удостоверений. Служба безопасности Украины начала следственные действия по данному факту.

Впоследствии в Национальной полиции сообщили, что расследуют утечку персональных данных украинцев — следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 36 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем и сетей, что привело к утечке, утрате, подделке или блокированию информации) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Ракурс


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