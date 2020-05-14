Война на Донбассе: во время учений погибли двое военных, фото — Медслужба ВСУ

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Война на Донбассе унесла жизни еще двух украинских военных. На этот раз речь идет о небоевых потерях участников операции Объединенных сил. 13 мая во время плановых занятий в районе ООС погибли двое военнослужащих.

Никаких других деталей о гибели военных пресс-служба ООС не указывает, отмечая, что на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов.

В то же время в Фейсбук городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что на Донбассе погиб заместитель командира отряда спецназначения 30-летний майор Андрей Суприган.

Мэр написал, что Суприган служил в отдельном отряде спецназначения, был выпускником лицея им. Героев Крут и Академии Сухопутных войск, рыцарем ордена Богдана Хмельницкого ll и lll степени. С начала российской агрессии участвовал в боевых действиях.

Военные сообщали, что 13 мая вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Двое военнослужащих получили ранения, а один украинский защитник погиб в результате снайперского огня. В Луганской области погиб старший солдат Александр Карпика. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Винницкой областной государственной администрации.

Сегодня из военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове на самолете в Киев эвакуировали девятерых раненых и четырех больных военных. Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ. Состояние здоровья одиннадцати пациентов удовлетворительное, еще двое находятся в тяжелом состоянии.