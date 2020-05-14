В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Коронавирусную болезнь COVID-19, к возникновению которой приводит вирус SARS-CoV-2, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за сутки обнаружили у еще восьми человек. Из них двух человек госпитализировали, остальные шестеро больных лечатся дома под наблюдением медиков. Состояние больных удовлетворительное.

По состоянию на 07.00 сегодняшнего дня в ВСУ на COVID-19 болеют 48 человек. Об этом сообщает пресс-служба Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии коронавируса в ВСУ выздоровел 61 человек, двое инфицированных умерли.

В настоящее время на изоляции и самоизоляции находятся 252 человека. В ближайшие трое суток срок изоляция завершается для 21 человека.

Напомним, всего в Украине за сутки официально зафиксированы 422 новых случая коронавируса. В то же время вылечились за сутки 427 больных — впервые с начала эпидемии этот показатель превысил число новых случаев инфицирования.