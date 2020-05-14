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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

У ЗСУ за добу виявили вісім випадків коронавірусу

14 тра 2020, 10:40
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Коронавірусну хворобу COVID-19, до виникнення якої призводить вірус SARS-CoV-2, у Збройних силах України (ЗСУ) за добу виявили у ще восьми осіб. З них двох госпіталізовано, інші шестеро осіб лікуються вдома під наглядом медиків. Стан хворих задовільний.

Станом на 07.00 сьогоднішнього дня у ЗСУ на COVID-19 хворіють 48 осіб. Про це повідомляє прес-служба Командування Медичних сил ЗСУ.

Всього за час пандемії коронавірусу у ЗСУ одужала 61 особа, двоє інфікованих померли.



Наразі на ізоляції та самоізоляції перебувають 252 особи. У найближчі три доби термін ізоляції завершується для 21 особи.

Нагадаємо, загалом в Україні за добу офіційно зафіксовано 422 нові випадки коронавірусу. Водночас вилікувалися за добу 427 хворих — вперше з початку епідемії цей показник перевищив кількість нових випадків інфікування.

Джерело: Ракурс


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