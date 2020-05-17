Коронавирус в Каменце-Подольском. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n138322-na-hmelnitchine-na-karantin-zakryli-otdelenie-perinatalnogo-centra-covid-19-zabolela-medsestra.html

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Коронавирус в Украине диагностирован у более чем 18 тыс. человек. В Каменце-Подольском Хмельницкой области инфицирование COVID-19 подтвердили у медсестры городского перинатального центра. Из-за этого одно из отделений медучреждения закрыли на карантин.

На карантин было закрыто отделение патологии беременных, именно там работала заболевшая медсестра. Об этом сообщил мэр города Михаил Симашкевич на своей странице в Facebook.

По его словам, инфицирование у медработника подтвердили вчера, а сегодня городской штаб по чрезвычайным ситуациям принял решение об изоляции отделения. Всех работников проверят на коронавирус.

По словам Симашкевича, речь идет о примерно 50 сотрудниках отделения. У них возьмут анализы для проведения ПЦР-тестирования в городском лабораторном центре.

По состоянию на утро 17 мая в Хмельницкой области коронавирус диагностировали у 253 человек, в частности в Каменце-Подольском — 18 больных.

Напомним, в Украине за последние сутки коронавирус диагностировали еще у 433 человек. Общее количество выявленных в Украине случаев коронавируса по состоянию на утро 17 мая составило 18 тыс. 291.