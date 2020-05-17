Коронавірус у Кам'янці-Подільському. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138322-na-hmelnychchyni-na-karantyn-zakryly-viddilennya-perynatalnogo-centru-covid-19-vyyavyly-u-medsestry.html

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Коронавірус в Україні діагностований у понад 18 тис. осіб. У Кам’янці-Подільському Хмельницької області інфікування COVID-19 підтвердили у медсестри міського перинатального центру. Через це одне з відділень медустанови закрили на карантин.

На карантин було закрито відділення патології вагітних, саме там працювала хвора медсестра. Про це повідомив мер міста Михайло Сімашкевич на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, інфікування у медпрацівника підтвердили вчора, а сьогодні міський штаб з надзвичайних ситуацій прийняв рішення про ізоляцію відділення. Усіх працівників перевірять на коронавірус.

За словами Сімашкевича, йдеться про приблизно 50 співробітників відділення. У них візьмуть аналізи для проведення ПЛР-тестування в міському лабораторному центрі.

Станом на ранок 17 травня у Хмельницькій області коронавірус діагностували у 253 осіб, зокрема в Кам’янці-Подільському — 18 хворих.

Нагадаємо, в Україні за останню добу коронавірус діагностували ще у 433 осіб. Загальна кількість виявлених в Україні випадків коронавірусу станом на ранок 17 травня становила 18 тис. 291.