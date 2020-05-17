У США стартувала ракета з секретним космопланом. Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n138321-ssha-znovu-vyvely-na-orbitu-raketu-z-sekretnym-kosmoplanom-video.html

Ракурс

Ракета-носій Atlas 5 з американським безпілотним космічним літаком X-37B («Екс-37-Бі») стартувала сьогодні з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида).

Космоплан X-37B Сполучені Штати Америки запускають вже вшосте. Про це повідомляється на сторінці компанії United Launch Alliance в Twitter.

Офіційна мета місії, як і минулих п’яти, не розголошується. Передбачається, що космоплан буде займатися розвідкою. Скільки днів він пробуде на орбіті цього разу, наразі не повідомляється.

Водночас, за інформацією Збройних сил США, нинішній політ — перший політ X-37B із використанням службового модуля з апаратурою для експериментів. Тому в ході тестового польоту на борту X-37B відбудеться велика кількість експериментів, із них два в інтересах NASA — з дослідження впливу радіації та інших факторів космічного польоту на матеріали і насіння.

Спочатку запуск ракети повинен був відбутися 16 травня, проте його перенесли через негоду. Зміна графіку вплинула і на запуск чергової партії із 60 супутників SpaceX для мережі інтернет-покриття Starlink. Компанія вже перенесла запуск на 19 травня.

Як повідомлялося, минулого разу космоплан провів на орбіті 780 днів, побивши власний рекорд перебування в космосі. Його відправили на орбіту в 2017 році, на Землю він повернувся у жовтні минулого року.