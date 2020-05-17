В США стартовала ракета с секретным космопланом. Фото: NASA

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Ракурс

Ракета-носитель Atlas 5 с американским беспилотным космическим самолетом X-37B («Экс-37-Би») стартовала сегодня с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Космоплан X-37B Соединенные Штаты Америки запускают в шестой раз. Об этом сообщается на странице компании United Launch Alliance в Twitter.

Официальная цель миссии, как и прошлых пяти, не разглашается. Предполагается, что космоплан будет заниматься разведкой. Сколько дней космоплан проведет на орбите на этот раз, пока что не сообщается.

При этом, по информации Вооруженных сил США, нынешний полет — первый полет X-37B с использованием служебного модуля с аппаратурой для экспериментов. Поэтому в ходе тестового полета на борту X-37B пройдет большое количество экспериментов, из них два в интересах NASA — по исследованию влияния радиации и других факторов космического полета на материалы и семена.

Изначально запуск ракеты должен был состояться 16 мая, однако его перенесли из-за непогоды. Сдвиг графика повлиял и на запуск очередной партии из 60 спутников SpaceX для сети интернет-покрытия Starlink. Компания уже перенесла запуск на 19 мая.

Как сообщалось, в прошлый раз космоплан провел на орбите 780 дней, побив собственный рекорд пребывания в космосе. Его отправили на орбиту в 2017 году, на Землю он вернулся в октябре прошлого года.