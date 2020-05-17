У Латвії знайшли зниклий на початку травня безпілотник. Фото: smartlatvia

https://racurs.ua/ua/n138320-u-latviyi-znayshly-znyklyy-na-pochatku-travnya-bezpilotnyk-cherez-nogo-u-krayini-obmejuvaly.html

Ракурс

У Латвії великий безпілотний літальний апарат вийшов з-під контролю на початку травня, після чого почав безконтрольно літати в повітряному просторі країни.

Через зниклий безпілотник Латвія частково обмежувала повітряний простір. Проте 15 травня його вдалося відшукати. Про це повідомило Агентство цивільної авіації (АГА) Латвії.

Він був знайдений у лісі поруч із Ригою. Про місцезнаходження дрона повідомив очевидець. Безпілотник застряг у гілках дерев, щоб його зняти, довелося викликати фахівців.

Зараз апарат переданий для вивчення фахівцям Управління цивільної авіації, які вивчають інформацію з його носіїв про обставини польоту. Уже зараз відомо, що дрон приземлився на вершини дерев 2 травня о 19.48. Зараз ведеться відновлення інформації про політ безпілотника з моменту втрати зв’язку з пультом управління.

Нагадаємо, дрон вагою 26 кг був запущений 2 травня співробітниками місцевої компанії з виробництва безпілотників UAVFactory. Незабаром зв’язок із літальним апаратом був втрачений, він полетів у невідомому напрямку. Через зниклий дрон влада країни вирішила закрити повітряний простір в аеропорту Риги. 5 травня, коли вийшов термін запасу пального, обмеження на польоти було знято.