В Латвии нашли пропавший в начале мая беспилотник. Фото: smartlatvia

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Ракурс

В Латвии большой беспилотный летательный аппарат вышел из-под контроля в начале мая, после чего начал бесконтрольно летать в воздушном пространстве страны.

Из-за пропавшего беспилотника Латвия частично ограничивала воздушное пространство. Однако 15 мая его удалось отыскать. Об этом сообщило Агентство гражданской авиации (АГА) Латвии.

Он был найден в лесу неподалеку от Риги. О местонахождении дрона сообщил очевидец. Беспилотник застрял в ветках деревьев, чтобы его снять, пришлось вызывать специалистов.

Сейчас аппарат передан для изучения специалистам Управления гражданской авиации, которые изучают информацию с его носителей об обстоятельствах полета. Уже сейчас известно, что дрон приземлился на вершины деревьев 2 мая в 19.48. Сейчас ведется восстановление информации о полете беспилотника с момента потери связи с пультом управления.

Напомним, дрон весом 26 кг был запущен 2 мая сотрудниками местной компании по производству беспилотников UAVFactory. Вскоре связь с летательным аппаратом была потеряна, он улетел в неизвестном направлении. Из-за пропавшего дрона было закрыто воздушное пространство в аэропорту Риги. 5 мая, когда вышел срок запаса горючего пропавшего дрона, ограничения на полеты были сняты.