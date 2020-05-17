Коронавірус в Одесі

https://racurs.ua/ua/n138319-v-odesi-vid-koronavirusu-pomerly-likar-reanimatolog-i-dyrektor-shkoly.html

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Коронавірус в Україні діагностований у понад 18 тис. осіб, 514 випадків — летальні. Зокрема, в Одесі за останню добу померли двоє інфікованих коронавірусом.

Помер лікар-реаніматолог міської лікарні № 10 та директор школи № 1. Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook.

Директору школи було 74 роки. Жінку госпіталізували 6 травня у важкому стані. Другий пацієнт, що помер, — 47-річний лікар-реаніматолог міської клінічної лікарні № 10.

Чоловік був у важкому стані. Сьогодні, 17 травня, помер в міській інфекційній лікарні, — повідомили в облдержадміністрації.





Зазначимо, в Одеській області підтверджено 746 випадків COVID-19, із них 156 — в Одесі. За останню добу в регіоні зареєстровано 12 нових випадків захворювання, із них сім — в Одесі, п’ять — в області. В Одеській міській інфекційній лікарні лікуються 37 пацієнтів із COVID-19.

Нагадаємо, в Україні за останню добу коронавірус діагностували ще у 433 осіб. Загальна кількість виявлених в Україні випадків коронавірусу станом на ранок 17 травня становить 18 тис. 291.