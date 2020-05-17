Коронавирус в Одессе

https://racurs.ua/n138319-v-odesse-ot-koronavirusa-umerli-vrach-reanimatolog-i-direktor-shkoly.html

Ракурс

Коронавирус в Украине диагностирован у более чем 18 тыс. человек, 514 случаев — летальные. В частности, в Одессе за последние сутки умерло двое инфицированных коронавирусом.

Умер врач-реаниматолог городской больницы № 10 и директор школы № 1. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

Директору школы было 74 года. Женщину госпитализировали 6 мая в тяжелом состоянии. Второй умерший — 47-летний врач-реаниматолог городской клинической больницы № 10.

Мужчина был в тяжелом состоянии. Сегодня, 17 мая, скончался в городской инфекционной больнице, — сообщили в облгосадминистрации.





Отметим, в Одесской области подтверждено 746 случаев COVID-19, из них 156 — в Одессе. За последние сутки в регионе зарегистрировано 12 новых случаев заболевания, из них семь — в Одессе, пять — в области. В Одесской городской инфекционной больнице лечатся 37 пациентов с COVID-19.

Напомним, в Украине за последние сутки коронавирус диагностировали еще у 433 человек. Общее количество выявленных в Украине случаев коронавируса по состоянию на утро 17 мая составило 18 тыс. 291.