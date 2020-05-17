Низка українських митців, поетів та письменників стали жертвами сталінських репресій, фото: zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n138318-sbu-opublikuvala-pidbirku-dokumentiv-pro-doli-predstavnykiv-rozstrilyanogo-vidrodjennya.html

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СБУ з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій опублікувала низку документів КДБ СРСР щодо долі представників так званого «Розстріляного відродження».

Оприлюднені документи показують, як радянськими спецслужбами приховувалася правда про репресії. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зокрема, родичам розстріляних повідомляли про нібито смерті репресованих від інфарктів і серцевих нападів.

Була навіть окрема директива — з родичами розстріляних говорити усно, а дату смерті в довідках ставити довільно, у межах 10 років після арешту, — зазначають у СБУ.

Як приклад, прес-центр СБУ наводить репресованого українського режисера Леся Курбаса. Він насправді помер 3 листопада 1937 року, проте в документах було вказано, що нібито загинув у радянських таборах у 1942 році.

Загалом понад 260 тисяч українців стали жертвами Великого терору 1937−38 років, більшість з них — розстріляли, зазначають у СБУ.

Ознайомитися з оприлюдненими документами можна за посиланням.

«Розстріляне відродження» — назва, якою позначають творчу еліту УРСР 20-х — початку 30-х років минулого століття, представники якої стали жертвами сталінських репресій. Так, 3 листопада 1937 року, окрім Курбаса, розстріляли ще понад сто представників української інтелігенції.

Нагадаємо, у 2016 році СБУ опублікувало документи, які показують, як радянський КДБ боровся із пам’яттю про розстріли у Бабиному Яру.