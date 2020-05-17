У Дніпрі вбили 12-річного хлопчика. Фото: 112 Україна

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У Дніпрі вбили 12-річного хлопчика — тіло знайшли під купою одягу в покинутому будинку на території лікарні. Про зникнення дитини повідомила його бабуся вночі 17 травня.

Хлопчик зник 16 травня. Близько 13.00 він пішов гуляти, о 19.00 він відповів на дзвінок і сказав, що йде додому. Він уточнив, що прямує додому через територію лікарні, що на вулиці Бехтерева (ймовірно, йдеться про психіатричну лікарню — ред.), проте вже о 20.00 перестав відповідати на дзвінки. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області в Facebook.

Поліцейські прибули на територію лікарні, де виявили покинутий будинок. У будівлі був бездомний, який повідомив, що чув дитячий голос, а також що хтось бігав по будівлі.

Поруч із цією будівлею правоохоронці помітили саморобне помешкання. У приміщенні був чоловік зі слідами крові на обличчі. На ліжку чоловіка під купою одягу правоохоронці виявили оголене тіло дитини без ознак життя.

У повідомленні сказано, що правоохоронці затримали 65-річного чоловіка «із застосуванням фізичної сили».

Нагадаємо, раніше стрілянину по перехожих влаштував із вікна свого будинку 15-річний підліток у Дніпрі. Зловмисник у цей час вів пряму трансляцію в одній із соцмереж.