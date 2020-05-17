Правила роботи стоматологій. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n138316-moz-rozpovilo-yak-pracuvatymut-stomatologiyi-pid-chas-karantynu-novi-pravyla-infografika.html

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Карантин в Україні триватиме щонайменше до 22 травня, проте поступово Кабінет міністрів послаблює обмеження. Зокрема, тепер дозволено працювати і стоматологіям.

Проте працювати вони будуть за новими правилами. Нові вимоги опубліковані в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я.

Так, тепер пацієнтів можуть приймати виключно за попереднім записом. У приміщенні стоматології повинні бути антисептики і рідке мило.

У стоматології може перебувати один пацієнт. Супровід дозволяється тільки у тому випадку, якщо пацієнт похилого віку або має інвалідність. Також можна супроводжувати дітей до 14 років. Очікувати в черзі пацієнти зможуть тільки на вулиці, вони повинні будуть дотримуватися дистанції 1,5 метра.

Що стосується самих стоматологій, то перед початком робочого дня всі співробітники повинні проходити температурний скринінг. Між пацієнтами повинен бути інтервал щонайменше 15 хвилин, а під час запису на прийом і у день самого огляду лікарі повинні проводити телефонне опитування.

Стоматологічний кабінет повинен бути ізольований. Співробітники стоматологий зобов’язані носити респіратори, захисні окуляри, щиток для обличчя і шапочку. Після кожного прийому слід проводити ретельне прибирання. З кабінетів треба прибрати рекламну продукцію, журнали та іграшки.

Як повідомлялося, епідемія коронавірусу в Україні може піти на спад у третій декаді травня. Вчені стверджують, що пік пандемії настане до третьої декади травня, і після цього кількість заражень щодня буде зменшуватися.