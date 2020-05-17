В частині регіонів України 18 травня очікуються грози, фото:

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Погода в Україні 18 травня буде досить контрастною.

У більшості регіонів опади не очікуються, мінлива хмарність. Проте у частині північних та східних регіонів синоптики прогнозують слабкі дощі з грозами.

Вночі в Карпатах очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0−3°. Вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, можливі пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпечності). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 18 травня буде дощовою. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 7−9°, вдень — піднімуться до 16−18°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

У Львові доба мине без опадів. Вночі температура повітря становитиме 5−7°, вдень — 17−19°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі 18 травня опади також не очікуються. Термометри вночі покажуть 10−12°, вдень — піднімуться до 21−23°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі вночі дощитиме, вдень — без опадів. Температура вночі опуститься до 7−9°, вдень — підніметься до 18−20°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

У Харкові протягом доби дощитиме, очікуються грози. Вночі температура становитиме 9−11°, вдень — 16−18°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті синоптики опадів не прогнозують. Вночі температура опуститься до 6−8°, вдень — повітря прогріється до 20−22°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 18 травня буде досить спокійним. Очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики через пандемію коронавірусу зіткнулися з нестачею даних щодо стану погоди.