В части регионов Украины 18 мая ожидаются грозы, фото:

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Ракурс

Погода в Украине 18 мая будет достаточно контрастной.

В большинстве регионов осадки не ожидаются, переменная облачность. Однако в части северных и восточных регионов синоптики прогнозируют слабые дожди с грозами.

Ночью в Карпатах ожидаются заморозки на поверхности почвы 0−3°. Днем в Украине, кроме юга и юго-востока, возможны порывы ветра 15−20 м/с (I уровень опасности). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 18 мая будет дождливой. Ночью столбики термометров опустятся до 7−9°, днем — поднимутся до 16−18°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Во Львове сутки пройдут без осадков. Ночью температура воздуха составит 5−7°, днем — 17−19°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе 18 мая осадки также не ожидаются. Термометры ночью покажут 10−12°, днем — поднимутся до 21−23°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Днепре ночью ожидается дождь, днем — без осадков. Температура ночью опустится до 7−9°, днем — поднимется до 18−20°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Харькове ночью и днем синоптики прогнозируют дожди, ожидаются грозы. Ночью температура составит 9−11°, днем — 16−18°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье синоптики осадков не прогнозируют. Ночью температура опустится до 6−8°, днем — воздух прогреется до 20−22°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 18 мая будет достаточно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики из-за пандемии коронавируса столкнулись с нехваткой данных о состоянии погоды.