Вчера в Варшаве протестовали против карантина, фото: AFP

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Ракурс

В Польше вчера задержали 380 участников забастовки предпринимателей, которые выступали против «замораживания экономики» из-за пандемии коронавируса.

Забастовка происходила вчера на Замковой площади в Варшаве, несмотря на запрет властей польской столицы на ее проведение, сообщает PolskieRadio.

Митингующие планировали пройти от этой площади к президентскому дворцу и парламенту Польши. Однако полиция марш сразу заблокировала, мотивируя это тем, что он является незаконным. Митингующие, со своей стороны, расходиться не собирались.

В пресс-службе полиции Варшавы утверждают, что во время акции имели место агрессивные действия в отношении правоохранителей, которые в ответ использовали силу и слезоточивый газ. В связи с этим был нанесен вред здоровью части митингующих и правоохранителей.

Отмечается, что были задержаны более 380 человек. Из них 150 оштрафовали, в суд будут представлены более 220 заявлений о наказании.

Арестованных не было, большинство задержаний были превентивными и после выполнения соответствующих процедур человека отпускали, — отметили в полиции.

Польский оппозиционный политик сенатор Яцек Бурый в своем Твиттере заявил, что был задержан полицией во время этой акции протеста и в отношении него полицейские применили силу, несмотря на предупреждение, что он сенатор и имеет депутатский иммунитет.

В полиции это отрицают и утверждают, что Бурый сам сел в автомобиль полиции.

Ни один человек с иммунитетом ни был задержан, — заявила пресс-служба полиции. — Сенатор сам решил сесть в полицейскую машину, он сам решил остаться в полицейской машине и сам решил, что из нее выйдет.

Бурый впоследствии в своем Твиттере отреагировал на это заявление полиции, опубликовав видео соответствующего инцидента.

По словам полиции и их пресс-секретаря … я добровольно сел в машину полиции. Судите сами, — отметил политик.

Według Policji i ich rzecznika, a także polityków PiS (których nie było oczywiście na miejscu) dobrowolnie wszedłem do radiowozu.



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O 12:15 zapraszam na konferencje — live również na moim FB pic.twitter.com/BMyVwGC2NG — Jacek Bury Senator RP���� (@jacek_bury) May 17, 2020

Напомним, Польша в середине марта закрыла свои границы из-за эпидемии коронавируса.