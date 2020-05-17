Вчора у Варшаві протестували проти карантину, фото: AFP

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У Польщі вчора затримали 380 учасників страйку підприємців, котрі виступали проти «заморожування економіки» через пандемію коронавірусу.

Страйк відбувався вчора на Замковій площі у Варшаві, попри заборону влади польської столиці на його проведення, повідомляє PolskieRadio.

Мітингувальники планували пройти від цієї площі до президентського палацу і парламенту Польщі. Проте поліція марш відразу заблокувала, мотивуючи це тим, що він є незаконним. Мітингувальники, зі свого боку, розходитися не мали наміру.

У прес-службі поліції Варшави стверджують, що під час акції мали місце агресивні дії щодо правоохоронців, котрі у відповідь використовували силу і сльозогінний газ. У зв’язку з цим було завдано шкоду здоров’ю частини мітингувальників та правоохоронців.

Зазначається, що було затримано понад 380 осіб. З них 150 оштрафували, до суду будуть подані понад 220 заяв про покарання.

«Заарештованих не було, більшість затримань були превентивними і після виконання відповідних процедур людину відпускали», — наголосили у поліції.

Польский опозиційний політик сенатор Яцек Бурий у своєму Твіттері заявив, що був затриманий поліцією під час цієї акції протесту і що стосовно нього поліцейські застосували силу, попри попередження, що він сенатор і має депутатський імунітет.

У поліції це заперечують і стверджують, що Бурий сам сів у авто поліції.

Жодна людина з імунітетом не була затримана, — заявила прес-служба поліції. — Сенатор сам вирішив сісти в поліцейську машину, він сам вирішив залишитися в поліцейській машині і сам вирішив, що з неї вийде.

Бурий згодом у своєму Твіттері відреагував на цю заяву поліції, опублікувавши відео відповідного інциденту.

За словами поліції та їх прес-секретаря … я добровільно сів у машину поліції. Судіть самі, — зазначив політик.

Według Policji i ich rzecznika, a także polityków PiS (których nie było oczywiście na miejscu) dobrowolnie wszedłem do radiowozu.



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O 12:15 zapraszam na konferencje — live również na moim FB pic.twitter.com/BMyVwGC2NG — Jacek Bury Senator RP���� (@jacek_bury) May 17, 2020

Нагадаємо, Польща у середині березня закрила свої кордони через епідемію коронавірусу.