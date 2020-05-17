Українські полярники провели рік на станції «Академік Вернадський», фото: «Полярники і полярниці»

https://racurs.ua/ua/n138313-evakuaciynym-reysom-do-ukrayiny-povernulysya-antarktychni-polyarnyky.html

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Полярники, які брали участь у 24-ї українській антарктичній експедиції, повернулися на батьківщину.

В Антарктиді на українській станції «Академік Вернадський», розташованій неподалік західного узбережжя Антарктичного півострова, вони пробули майже 13 місяців. Також разом з ними повернулися учасники сезонного загону, котрі на станції працювали три місяці. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

З Антарктиди українські полярники вирушили 24 квітня. Перетнувши протоку Дрейка, котра відділяє Антарктиду від Південної Америки, вони 2 травня прибули до порту Пунта-Аренас (Чилі). Згодом через столицю Чилі Сантьяго та бразильське місто Сан-Пауло полярники дісталися до столиці Португалії Лісабону, звідки їх сьогодні доставили евакуаційним рейсом до аеропорту «Бориспіль».

Полярники, котрі сьогодні повернулися до України, перебуватимуть вдома на самоізоляції. Усі вони встановили додаток «Дій вдома», призначений для контролю за дотриманням самоізоляції.

Ми хвилювалися, що в умовах суворих карантинних обмежень майже по всьому світу нам не вдасться швидко повернути наших полярників додому, — зазначає керівник Національного антарктичного наукового центру Міносвіти Євген Дикий. — Низка інших країн була змушена залишити свої експедиції на станціях аж до наступного року або ж законсервувати станції.

Нагадаємо, 8 травня на станції «Академік Вернадський» здійснив самогубство учасник 25-ї української експедиції Василь Омелянович. До Антарктиди він прибув 21 квітня.