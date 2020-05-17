Украинские полярники провели год на станции «Академик Вернадский», фото: «Полярники и полярници»

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Полярники, которые принимали участие в 24-й Украинской антарктической экспедиции, вернулись на родину.

В Антарктиде на украинской станции «Академик Вернадский», расположенной возле западного побережья Антарктического полуострова, они провели почти 13 месяцев. Также вместе с ними вернулись участники сезонного отряда, которые на станции работали три месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Из Антарктиды украинские полярники отправились 24 апреля. Преодолев пролив Дрейка, который отделяет Антарктиду от Южной Америки, они 2 мая прибыли в порт Пунта-Аренас (Чили). Впоследствии через столицу Чили Сантьяго и бразильский город Сан-Пауло полярники добрались до столицы Португалии Лиссабона, откуда их сегодня доставили эвакуационным рейсом в аэропорт «Борисполь».

Полярники, которые сегодня вернулись в Украину, будут находиться дома на самоизоляции. Все они установили приложение «Дій вдома», предназначенное для контроля за соблюдением самоизоляции.

Мы волновались, что в условиях суровых карантинных ограничений почти по всему миру нам не удастся быстро вернуть наших полярников домой, — отмечает руководитель Национального антарктического научного центра Минобразования Евгений Дикий. — Ряд других стран были вынуждены оставить свои экспедиции на станциях до следующего года или же законсервировать станции.

Напомним, 8 мая на станции «Академик Вернадский» совершил самоубийство участник 25-й украинской экспедиции Василий Емельянович. В Антарктиду он прибыл 21 апреля.