У Києві виявляють нові випадки коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n138312-koronavirus-u-kyievi-za-dobu-vyyavyly-mayje-60-vypadkiv-covid-19-infografika.html

Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу в Києві виявили у ще 59 людей.

Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у столиці тепер становить 2 тис. 280. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Серед нових випадків коронавірусу — 34 жінки віком від 20 до 86 років, 22 чоловіка віком від 18 до 66 років, а також дві дівчинки віком 10 та 13 років і однорічний хлопчик. 16 хворих госпіталізували, решта — перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

Померли за добу троє людей. Таким чином, кількість летальних випадків у столиці на сьогодні становить 59.

Також за добу двоє хворих одужали. Загалом у столиці з початку епідемії коронавірус здолали 224 особи.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили ще понад 400 випадків коронавірусу. Загалом у нашій державі за час пандемії COVID-19 офіційно зафіксовано вже 18 тис. 291 випадок цього захворювання.