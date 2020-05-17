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Ракурс
В Киеве обнаруживают новые случаи коронавируса, фото: «Ракурс»

Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили почти 60 случаев COVID-19 (ИНФОГРАФИКА)

17 мая 2020, 12:52
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Коронавирусную болезнь COVID-19 за минувшие сутки в Киеве обнаружили у еще 59 человек.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в столице теперь составляет 2 тыс. 280. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Среди новых случаев коронавируса — 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, 22 мужчины в возрасте от 18 до 66 лет, а также две девочки в возрасте 10 и 13 лет и мальчик в возрасте один год. 16 больных госпитализировали, остальные — находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Умерли за сутки три человека. Таким образом, количество летальных случаев в столице на сегодня составляет 59.

Также за сутки двое больных выздоровели. Всего в столице с начала эпидемии коронавирус преодолели 224 человека.



Коронавирус в Киеве, инфографика: Виталий Кличко

Напомним, в Украине за сутки обнаружили еще более 400 случаев коронавируса. Всего в нашей стране за время пандемии COVID-19 официально зафиксирован уже 18 тыс. 291 случай этого заболевания.

Источник: Ракурс


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