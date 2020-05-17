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Ракурс
Украина стала наблюдателем в Комитете по здравоохранению Евросоюза, фото: EU_HEALTH

Украина вошла в Комитет по здравоохранению Евросоюза в качестве наблюдателя

17 мая 2020, 12:18
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Украину включили в качестве наблюдателя в Комитет по здравоохранению Евросоюза.

На днях поступило соответствующее письмо от Еврокомиссии. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Это очень важное событие для нас, потому что в состав этого комитета входят все ведущие страны Европейского союза, — отметил Степанов.

Министр убежден, что включение Украины в этот комитет пойдет на пользу системе здравоохранения нашего государства, особенно в условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19.



Степанов отметил, что во время заседаний этого комитета, в частности, рассматривают вопрос реагирования разных стран на те вызовы, которые сейчас стоят перед миром.

Напомним, в Украине умерли уже более 500 инфицированных коронавирусом людей. Общее количество выявленных в Украине случаев COVID-19 уже превышает 18,2 тыс. человек.

Источник: Ракурс


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