Україна увійшла до Комітету з охорони здоров’я Євросоюзу як спостерігач

Україна стала спостерігачем у Комітеті з охорони здоров’я Євросоюзу, фото: EU_HEALTH

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Україну включили як спостерігача до Комітету з охорони здоров’я Євросоюзу.

Днями надійшов відповідний лист від Єврокомісії. Про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Це дуже важлива подія для нас, тому що до складу цього комітету входять всі провідні країни Європейського Cоюзу, — наголосив Степанов.

Міністр переконаний, що включення України до цього комітету піде на користь системі охорони здоров’я нашої держави, особливо в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Степанов зазначив, що під час засідань цього комітету, зокрема, розглядають питання реагування різних країн на ті виклики, які зараз стоять перед світом.

Нагадаємо, в Україні померли вже понад 500 інфікованих коронавірусом людей. Загальна кількість виявлених в Україні випадків COVID-19 вже перевищує 18,2 тис. осіб.