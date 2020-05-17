Зміни клімату роблять народні прикмети ненадійними

https://racurs.ua/ua/n138310-globalne-poteplinnya-robyt-narodni-prykmety-neaktualnymy-ucheni.html

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Народні прикмети щодо погоди втрачають свою точність через зміни клімату, які приносить глобальне потепління.

Учені дійшли такого висновку, проаналізувавши 30 народних прикмет, які традиційно використовує місцеве населення у сільській місцевості Іспанії в районі розташованого на півдні країни гірського масиву Сьєрра-Невада. Про це повідомляє прес-служба Автономного університету Барселони (Іспанія).

Дослідники зазначають, що Сьєрра-Невада є ідеальним місцем для вивчення впливу змін клімату на народні прикмети з двох причин:

високогірні регіони є однією з найбільш вразливих екосистем світу щодо зміни клімату;

історично це регіон, в якому місцеві прикмети мали велике значення для управління водними ресурсами та сільським господарством.

Хоча цими прикметами місцеві жителі все ще послуговуються, надійність багатьох з них вже ставиться під сумнів навіть тими людьми, хто успішно використовував їх у минулому.

Раніше поведінка худоби допомагала передбачити дощ. Але тепер тварини дізнаються, коли буде дощ, лише після того, як самі намокнуть, оскільки дощ зараз непередбачуваний, — стверджують місцеві жителі.

Як приклад однієї з прикмет, що вже втратила актуальність, учені наводять прислів’я «у День всіх святих (1 листопада — ред.) сніг на головах, на Святого Андрія (30 листопада — ред.) сніг на ногах». Ця прикмета стверджує, що на початку листопада сніг у цьому регіоні можна знайти на вершинах гір, а наприкінці місяця він вже зазвичай з’являється на менших висотах.

Коли учені запитували місцевих жителів про їхнє сучасне сприйняття точності цієї прикмети, багато хто заявив, що прислів’я мало відображає поточну ситуацію, оскільки сніг тепер з’являється пізніше і є менш рясним. І справді, наукові дані для регіону свідчать про затримку снігових періодів.

Аналогічна ситуація спостерігається щодо загалом 19 прикмет з переліку, ефективність якого досліджували учені.

Нагадаємо, американські вчені встановили, на яку епоху стане схожим клімат Землі внаслідок глобального потепління.