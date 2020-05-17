Изменения климата делают народные приметы ненадежными

https://racurs.ua/n138310-globalnoe-poteplenie-delaet-narodnye-primety-neaktualnymi-uchenye.html

Ракурс

Народные приметы о погоде теряют свою точность из-за изменений климата, которые приносит глобальное потепление.

Ученые пришли к такому выводу, проанализировав 30 народных примет, которые традиционно использует местное население в сельской местности Испании в районе расположенного на юге страны горного массива Сьерра-Невада. Об этом сообщает пресс-служба Автономного университета Барселоны (Испания).

Исследователи отмечают, что Сьерра-Невада является идеальным местом для изучения влияния изменений климата на народные приметы по двум причинам:

высокогорные регионы являются одной из наиболее уязвимых экосистем мира по изменению климата;

исторически это регион, в котором местные приметы имели большое значение для управления водными ресурсами и сельским хозяйством.

Хотя этими приметами местные жители все еще пользуются, надежность многих из них уже ставится под сомнение даже теми людьми, кто успешно использовал их в прошлом.

Раньше поведение скота помогало предсказать дождь. Но теперь животные узнают, когда будет дождь, только после того, как сами намокнут, поскольку дождь сейчас непредсказуем, — утверждают местные жители.

В качестве примера одной из уже потерявших актуальность примет ученые приводят пословицу «в День всех святых (1 ноября — ред.) снег на головах, на Святого Андрея (30 ноября — ред.) снег на ногах». Эта примета утверждает, что в начале ноября снег в этом регионе можно найти на вершинах гор, а в конце месяца он уже обычно появляется на меньших высотах.

Когда ученые спрашивали местных жителей об их современном восприятии точности этой приметы, многие заявили, что пословица мало отражает текущую ситуацию, поскольку снег теперь появляется позже и является менее обильным. И действительно, научные данные для региона свидетельствуют о задержке снежных периодов.

Аналогичная ситуация наблюдается по в целом 19 приметам из списка, эффективность которого исследовали ученые.

Напомним, американские ученые установили, на какую эпоху станет похожим климат Земли в результате глобального потепления.