Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138293-naukovci-sprognozuvaly-pochatok-spadu-epidemiyi-covid-19-v-ukrayini-infografika.html

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Епідемія коронавірусу в Україні може піти на спад у третій декаді травня.

Фахівці стверджують, що для України на п’ятнадцятиденному відрізку часу (з 6 травня по 20 травня) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру. Кількість щодня інфікованих коливається від 400 до 550 осіб. Про це повідомила прес-служба Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Зазначається, що прогноз спаду епідемії коронавірусу спрогнозувала команда проекту «ФОРСАЙТ COVID-19» Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ. Науковці стверджують, що пік пандемії настане до третьої декади травня і після цього кількість заражень щодня зменшуватиметься.

Дослідники відзначають, що кількість щоденно видужалих людей в Україні наближається до кількості щоденно інфікованих. Нещодавно, 14 травня, кількість видужалих за добу вперше перевищила кількість заражених. У третій декаді травня цей баланс може стати стійко позитивним, що засвідчить початок спаду пандемії.

Нагадаємо, наразі в Україні 17 тис. 858 зареєстрованих випадків коронавірусу. Серед заражених — 3 тис. 512 медиків. За останню добу інфікувалися 528 осіб.