Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Эпидемия коронавируса в Украине может пойти на спад в третьей декаде мая.

Специалисты утверждают, что для Украины на пятнадцатидневном отрезке времени (с 6 мая по 20 мая) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер. Количество ежедневно инфицированных колеблется от 400 до 550 человек. Об этом сообщила пресс-служба Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

Отмечается, что прогноз спада эпидемии коронавируса спрогнозировала команда проекта «ФОРСАЙТ COVID-19» Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» при КПИ. Ученые утверждают, что пик пандемии наступит к третьей декаде мая и после этого количество заражений ежедневно будет уменьшаться.

Исследователи отмечают, что количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных. Недавно, 14 мая, количество выздоровевших за сутки впервые превысило количество зараженных. В третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что засвидетельствует начало спада пандемии.

Напомним, сейчас в Украине 17 тыс. 858 зарегистрированных случаев коронавируса. Среди зараженных — 3 тыс. 512 медиков. За последние сутки инфицировались 528 человек.