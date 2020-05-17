Правила работы стоматологий. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n138316-minzdrav-rasskazal-kak-budut-rabotat-stomatologii-vo-vremya-karantina-novye-pravila-infografika.html

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Карантин в Украине введен до 22 мая, однако постепенно Кабинет министров ослабляет ограничения. В частности, теперь разрешено работать и стоматологиям.

Однако работать они будут по новым правилам. Новые требования опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Так, теперь пациентов могут принимать исключительно по предварительной записи. В помещении стоматологии должны быть антисептики и жидкое мыло.

В стоматологии может находиться один пациент. Сопровождение разрешается только в том случае, если пациент пожилого возраста или имеет инвалидность. Также можно сопровождать детей до 14 лет. Ожидать в очереди пациенты смогут только на улице, они должны будут соблюдать дистанцию 1,5 метра.

Что касается самих стоматологий, то перед началом рабочего дня все сотрудники должны проходить температурный скрининг. Между пациентами должен быть интервал как минимум 15 минут, а во время записи на прием и в день самого осмотра врачи должны проводить телефонный опрос.

Стоматологический кабинет должен быть изолирован. Сотрудники стоматологий обязаны носить респираторы, защитные очки, щиток для лица и шапочку. После каждого приема следует проводить тщательную уборку. Из кабинетов должны быть убраны рекламная продукция, журналы и игрушки.

Как сообщалось, эпидемия коронавируса в Украине может пойти на спад в третьей декаде мая. Ученые утверждают, что пик пандемии наступит к третьей декаде мая, и после этого количество заражений ежедневно будет уменьшаться.