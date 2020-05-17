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В Днепре убили 12-летнего мальчика. Фото: 112 Україна

В Днепре убили 12-летнего мальчика: обнаженное тело нашли в заброшенном доме, подозреваемый задержан (ФОТО)

17 мая 2020, 15:50
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В Днепре убили 12-летнего мальчика — тело нашли под грудой одежды в заброшенном доме на территории больницы. О пропаже ребенка сообщила его бабушка ночью 17 мая.

Мальчик пропал 16 мая. Около 13.00 он ушел гулять, в 19.00 он ответил на звонок и сказал, что идет домой. Он уточнил, что направляется домой через территорию больницы, что на улице Бехтерева (вероятно, речь идет о психиатрической больнице — ред.), однако уже в 20.00 перестал отвечать на звонки. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

Полицейские прибыли на территорию больницы, где обнаружили заброшенное здание. В здании был бездомный, который сообщил, что слышал детский голос, а также что кто-то бегал по зданию.

Недалеко от заброшенного здания правоохранители заметили самодельное жилище. В помещении был мужчина со следами крови на лице. На кровати мужчины под грудой одежды правоохранители обнаружили обнаженное тело ребенка без признаков жизни.

В сообщении сказано, что правоохранители задержали 65-летнего мужчину «с применением физической силы».



В Днепре убили 12-летнего мальчика. Фото: Патрульная полиция

Напомним, ранее стрельбу по прохожим устроил из окна своего дома 15-летний подросток в Днепре. Злоумышленник в это время вел прямую трансляцию в одной из соцсетей.


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