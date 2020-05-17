Ряд украинских художников, поэтов и писателей стали жертвами сталинских репрессий, фото: zaxid.net

https://racurs.ua/n138318-sbu-opublikovala-podborku-dokumentov-o-sudbah-predstaviteley-rasstrelyannogo-vozrojdeniya.html

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СБУ по случаю Дня памяти жертв политических репрессий опубликовала ряд документов КГБ СССР о судьбе представителей так называемого «расстрелянного возрождения».

Обнародованные документы показывают, как советскими спецслужбами скрывалась правда о репрессиях. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, родственникам расстрелянных сообщали о якобы смерти репрессированных от инфарктов и сердечных приступов.

Была даже отдельная директива — с родственниками расстрелянных говорить устно, а дату смерти в справках ставить произвольно, в пределах 10 лет после ареста, — отмечают в СБУ.

В качестве примера, пресс-центр СБУ приводит репрессированного украинского режиссера Леся Курбаса. Он на самом деле умер 3 ноября 1937 года, однако в документах было указано, что якобы погиб в советских лагерях в 1942 году.

Всего более 260 тыс. украинцев стали жертвами Большого террора 1937−38 годов, большинство из них — расстреляли, отмечают в СБУ.

Ознакомиться с обнародованным документам можно по ссылке.

«Расстрелянное возрождение» — название, которым обозначают творческую элиту УССР 20-х — начала 30-х годов прошлого века, представители которой стали жертвами сталинских репрессий. Так, 3 ноября 1937 года, кроме Курбаса, расстреляли еще более ста представителей украинской интеллигенции.

Напомним, в 2016 году СБУ опубликовало документы, которые показывают, как советский КГБ боролся с памятью о расстрелах в Бабьем Яру.