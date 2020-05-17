18 травня свято. Фото: КРЦ

https://racurs.ua/ua/n138327-zavtra-den-pam-yati-jertv-genocydu-krymskotatarskogo-narodu.html

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18 травня в Україні — День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У цей день у 1944 році за указом Йосипа Сталіна почалася масова депортація кримських татар із Криму до Середньої Азії і на Урал.

За різними оцінками, з Криму було депортовано від 200 до 400 тис. кримських татар. Внаслідок геноциду під час депортації або в перші роки після неї загинув майже кожен другий представник кримськотатарського народу. Згідно з офіційним документом «Про кримських татар» від 11 травня 1944 року, корінний народ півострова звинуватили в масовому колабораціонізмі під час окупації Криму гітлерівськими військами.

Після передачі Криму до складу УРСР у 1956 році був виданий указ (неопублікований) про реабілітацію кримських татар, але практично без права повернення на батьківщину, до Криму. Масове повернення на батьківщину кримських татар почалося лише наприкінці 80-х років минулого століття.

Верховна Рада України постановою від 12 листопада 2015 року визнала депортацію кримськотатарського народу у 1944 році геноцидом і встановила в Україні 18 травня Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Цього року відзначається 76-а річниця геноциду кримських татар.

Також в цей день святкується Міжнародний день музеїв. Він був заснований у 1977 році Міжнародною радою музеїв (ICOM), його відзначаютьу понад 150 країнах. У цей день багато музеїв світу відкривають свої двері для всіх бажаючих безкоштовно, готують нові експозиції, тематичні лекції, екскурсії. Часто в цей день проходять і фестивалі, найвідоміший — «Ніч музеїв». Проте в 2020 році всі заходи, які традиційно проводяться в цей день, були скасовані через пандемію коронавірусу.

Окрім того, 18 травня відзначається День Рожевої пантери. Це свято було засноване у 2015 році в інтернет-співтоваристві «Королівство любові», що об'єднує творчих людей. Мета цього свята — закликати людей мислити творчо і позитивно. Символом дня став відомий мультяшний персонаж. Святкують його теж незвичайно — влаштовують виставки та вечірки, печуть печиво.

Цей день в історії: