Война на Донбассе: боевики били из минометов, есть раненые

Война на Донбассе. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n138330-voyna-na-donbasse-boeviki-bili-iz-minometov-troe-ukrainskih-voinov-poluchili-raneniya.html

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Война на Донбассе продолжается, ежедневно пророссийские боевики нарушают режим тишины и обстреливают позиции украинских защитников. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации совершили восемь обстрелов наших позиций. Вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Для обстрела украинских военнослужащих враг применял запрещенные минскими договоренностями 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотник.

Вблизи Авдеевки противник трижды вел огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра. Враг выпустил 24 мины. Также огонь велся из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Водяное боевики применили беспилотник для сброса выстрелов ВОГ-17. Наши позиции вблизи Славного и Невельского противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с населенным пунктом Пески оккупанты вели огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с Новоолександровкой оккупанты били из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, что за предыдущие сутки оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате вражеских обстрелов ранение получил один украинский военнослужащий.