Война на Донбассе: боевики били из минометов, есть раненые

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Война на Донбассе: боевики били из минометов, есть раненыеhttps://racurs.ua/n138330-voyna-na-donbasse-boeviki-bili-iz-minometov-troe-ukrainskih-voinov-poluchili-raneniya.htmlРакурс
Война на Донбассе продолжается, ежедневно пророссийские боевики нарушают режим тишины и обстреливают позиции украинских защитников. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации совершили восемь обстрелов наших позиций. Вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
Для обстрела украинских военнослужащих враг применял запрещенные минскими договоренностями 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотник.
Вблизи Авдеевки противник трижды вел огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра. Враг выпустил 24 мины. Также огонь велся из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Водяное боевики применили беспилотник для сброса выстрелов ВОГ-17. Наши позиции вблизи Славного и Невельского противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Рядом с населенным пунктом Пески оккупанты вели огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Рядом с Новоолександровкой оккупанты били из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, что за предыдущие сутки оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате вражеских обстрелов ранение получил один украинский военнослужащий.