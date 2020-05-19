Київ знову зупинився у заторах. Фото: «Київ оперативний» у Facebook

https://racurs.ua/ua/n138399-kyyiv-znovu-zupynyvsya-u-zatorah-stalo-vidomo-chomu-stoyit-avtotransport-u-stolyci-karta.html

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Затори в Києві сьогодні знову паралізували рух автотранспорту.

Стоять машини на мостах через Дніпро — транспорт поволі рухається у бік правого берега. Велике скупчення автомобілів спостерігається на Північному мосту. Тут затор розтягнувся від проспекту Шухевича майже до станції метро «Почайна». Про це свідчать дані Google Maps.

Паралізовано рух і на мосту Метро, оскільки стоять машини на Броварський проспект до станції метро «Лісова». Дорожньо-транспортні пригоди призвели до заторів неподалік від мосту Патона і Дарницького мостового переходу. Скупчення машин спостерігається і по всьому проспекту Бажана.

На правому березі Дніпра рух автомобілів ускладнено проспектами Перемоги, Лобановського, бульваром Шевченка, вулицями Гетьмана, Грушевського та Великій окружній дорозі.

Спільнота «Київ оперативний» у Facebookповідомляє, що дощ додає заторів у столиці. Через слизьку дорогу утворилося кілька ДТП. Так, при виїзді на Кільцеву з Петропавлівської Борщагівки, водій автомобіля Audi не розминувся з легковиком КІА.

Нагадаємо, 18 травня Київ теж зупинявся через затори. Рух було ускладнено, не зважаючи й на рішення КМДА про обмеження в’їзду вантажного автотранспорту.